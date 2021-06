18.06.2021 - Stadtführungen

Neuss Marketing startet wieder mit den öffentlichen Stadtführungen. Den Anfang macht die beliebte Tour „Das historische Neuss“ am Samstag, den 19. Juni 2021 um 10:00 Uhr. Die Tour wird am Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 17:00 Uhr erneut durchgeführt. Auf einem Rundgang durch den alten Stadtkern lernen Teilnehmende viel Wissenswertes über 2.000 Jahre Neusser Geschichte von den Römern über die Franzosen bis in die Neuzeit, über mittelalterliches Mauerwerk und bedeutende Baudenkmäler.

Eine Teilnahme an der rund zweistündigen Tour ist nur nach vorherigem Kartenkauf über die Tourist Information Neuss oder online über https://www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender/ oder eventim.de möglich. Neuss Marketing weist darauf hin, dass die Tourist Information in diesem Zusammenhang die Kontaktdaten der Teilnehmer aufnimmt, um gegebenenfalls die Nachverfolgbarkeit gewährleisten zu können

Da aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nur maximal 10 Teilnehmer pro Führung zugelassen sind, hat sich die Neuss Marketing zu einer Erweiterung der Termine entschieden. Zukünftig werden Neuss-Interessierte auch während der Woche und an einem weiteren Termin am Sonntag die Möglichkeit haben die Stadt zu erkunden.

Von Freitag, 25. Juni - Sonntag, 27. Juni 2021, werden zu unterschiedlichen Uhrzeiten Thementouren wie „Heilige, Hexen, Heldinnen“, eine „Innenbesichtigung des Quirinusmünsters“ und „Neuss mit Sprichwörtern erklärt“ stattfinden.

Aktuelle Termin finden Sie auf https://www.neuss-marketing.de/veranstaltungskalender/.

Die Teilnahmegebühr beträgt je nach Dauer der Führung zwischen zehn und zwölf Euro für Erwachsene und zwischen fünf und sechs Euro für ermäßigte Teilnehmende. Die Führungen werden der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung entsprechend durchgeführt. Es gelten die bekannten Hygieneregeln. Gäste werden gebeten, während der Führung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, da es nicht immer möglich ist, den Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. In geschlossenen Räumen ist eine FFP2-Maske verpflichtend.

Information und Anmeldung:

Tourist Information Neuss

Büchel 6, Rathausarkaden

41460 Neuss

Telefon: 02131-4037795

E-Mail: tourist-info@neuss-marketing.de

www.neuss-marketing.de