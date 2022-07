18.07.2022 - Kindertheaterreihe "Samstags im Park"

Drei Veranstaltungen sieht die Reihe "Samstags im Park" in den Sommerferien noch vor. Das Jugendamt der Stadt Neuss lädt Kinder und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel ein, einen schönen Nachmittag zu verbringen. Folgende Theaterstücke können Sie ohne vorherige Anmeldung besuchen:

23. Juli 2022, 15 Uhr, Tom Teuer: "Ferdinand der Stier - Nach dem Kinderbuch von Munro Leaf" (Für Kinder ab 3-4 Jahren), städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss

Ferdinand der Stier sitzt am liebsten unter seiner Korkeiche und schnuppert den Duft der Mohnblumen. All die anderen jungen Stiere mit denen er aufwächst, laufen den ganzen Tag umher und puffen und knuffen sich. Sie träumen davon, beim Stierkampf in Madrid auftreten zu dürfen. An dem Tag, als 5 Männer mit ulkigen Bärten den wildeste Stier für den Stierkampf aussuchen, gibt Ferdinand nicht acht. Statt ins kühle Gras, setzt er sich auf eine Biene. Au! Mit Wehgeschrei fährt Ferdinand auf. Wutschnaubend rennt er umher, stampft mit den Hufen und stößt mit den Hörnern um sich. Die 5 Männer halten ihn für den fürchterlichsten Stier weit und breit. Gerade das, was Sie für den Stierkampf brauchen. Als Ferdinand die Arena von Madrid betritt, jubeln die Zuschauer. Sie glauben, dass Ferdinand fürchterlich kämpfen wird. Aber weit gefehlt. Ferdinand erblickt nur die Blumen in den Haaren all der schönen Frauen im Publikum und setzt sich um den Duft zu schnuppern. Soviel der Torero ihn auch reizt, Ferdinand will nicht kämpfen. Das macht den Torero so wütend, dass er weint, denn er sich nun nicht aufspielen vor all den Schönen im Publikum. Das Theater Tom TEUER spielt „FERDINAND DER STIER“, die Geschichte eines Außenseiters der ungewollt und ganz friedlich zum Helden wird, Flamenco klatschend im spanischen Mohnblumenflair, vor einem Publikum mit Blumen im Haar.

30. Juli 2022, 15 Uhr, Micha `s rollende Phantasiothek: "Der Friedensvogel im Drachenland" (Für Kinder von 3-10 Jahren), städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss

60 Minuten magisches Mitmach–Theater mit Schauspiel, Puppenspiel und Musik, von und mit Micha Steinhauer. Vagabundus ist eigentlich zwei Leute: ein Teil von ihm lebt in unserer normalen Welt, und der andere Teil, sein Spiegelzwilling Sudnubagav, lebt in der Zauberwelt. Vagabundus ist meist ziemlich ernst, wogegen Sudnubagav fast nur Streiche im Kopf hat. Oft lacht Vagabundus dann gerne mit, denn es ist einfach zu lustig zum Ernstbleiben. Aber jetzt gerade findet er gar nichts lustig. Sudnubagav ist nämlich verschwunden, seit 3 Wochen schon, und das macht Vagabundus richtig Sorgen. Außerdem hatten die beiden Zwillinge etwas total Wichtiges vor: Sie wollten gemeinsam den Friedensvogel vom Fantasieplaneten rufen und ihn bitten, hierher zur Erde zu kommen, damit die Menschen endlich Frieden finden können. Wie gerne hätte Vagabundus, dass alle Menschen sich vertragen und einander helfen, denn gemeinsam sind doch alle viel stärker und glücklicher! Ohne seinen Zwilling Sudnubagav kann Vagabundus den Friedensvogel allerdings nicht rufen, denn dafür braucht man mindestens zwei Leute: jemanden, der ernst sein kann und jemanden, der lustig sein kann. Und noch etwas macht Vagabundus Sorgen: Hoffentlich hat der finstere Magier Zehorr den Friedensvogel nicht erwischt. Dieser Bösewicht hasst alles, was Menschen lieben: Schmetterlinge, Blumen, Tanzen, Lachen… Es gibt nur eines, das er liebt: Diamanten, glitzernde, schimmernde Diamanten. Vielleicht kann ja Dreihorn, der Glücksdrache helfen? Doch der schwarze Magier hat nicht nur den Friedensvogel gefangen, er hat auch den Glücksdrachen festgezaubert. Oje, das ist jetzt richtig schlimm, denn wer soll nun den Friedensvogel retten? Und wer soll den Menschen auf der Erde Frieden bringen? Vagabundus lässt jetzt vor lauter Kummer den Kopf hängen. Da kommt aus der Zauberwelt ein lieber Freund und bietet ihm seine Hilfe an: der kleine Affe Bobo! Vagabundus will ihn zuerst wegschicken, weil Bobo viel zu klein sei. Doch die Kinder überzeugen ihn, es doch mit Bobo zu versuchen, denn „gemeinsam sind doch alle stärker und glücklicher! Und so versuchen die beiden es tatsächlich gemeinsam. Ein wildes und zärtliches Stück, auf der Suche nach einem Frieden, der nicht nur ernst, sondern auch lustig sein kann. Mit Zaubersprüchen und Drachenliedern, mit Gitarre und Trommel, und mit dem Zauber eines wirklichen Neubeginns.

5. August 2022, 15 Uhr, Wodo Puppenspiel - Mülheimer Figurentheater: "Conni kommt" (Für Kinder ab 3-4 Jahren), städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss

Ach so, Mama fährt weg. Oh, für 4 Tage! Alles klappt gut. Nur der Hals piekt. Und die Nase läuft… und es ist so heiß…und…Zum Glück ist Papa da und Mau und Jakob auch. Wieder gesund soll es endlich Pizza geben. Simon, Connis Kindergartenfreund, kann nämlich richtige Pizza backen! Oder nicht? Doch, klar. Mit viel Tatendrang geht`s an die Arbeit. Ja - selbst zu kochen macht Spaß! Die Inszenierung stellt zwei Bilderbuchgeschichten der „Conni-Reihe“ in den Mittelpunkt: „Conni ist krank“ und „Conni backt Pizza.“

