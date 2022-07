18.07.2022 - Teilnehmer des 21. Schützenbiwaks der Stadt Neuss ausgelost

Die Teilnehmer des diesjährigen Schützenbiwaks stehen fest. Die amtierende Schützenkönigin Beate Koenemann zog gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer die 25 teilnehmenden Schützenzüge aus einer Lostrommel, jeweils verborgen in einer Kugel in den Stadtfarben. Gezogen wurden:

Neusser Grenadierkorps von 1823:

Ewiger Frühling 1934

Immer Treu 1954

Nüsser Frönde 1993

Halt Fass an Nüss 1973

Cura Novaesio von 2011

Fetzige Nüsser von 1986

Et jeht net ohne

Neusser Jägerkorps von 1823:

Edelwild 1927

Neusser Schützenlust 1864/1950:

Marsch mer loss

AbZugeben

Frischlinge

Rhein ins Vergnügen

Fahnenzug

Further Engel

St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss von 1899 e.V.:

Spätzünder

Erftjunker

Phönix

Schützengilde Neuss von 1850/1961 e.V.:

Drususjünger

Rheinpegel

Edelrost

Schleckefänger

Zugzwang

R(h)einheit von 2013

Novesianer

De Nachzügler

Bis zum 27. Juni konnten sich alle im Regiment des Neusser Bürger-Schützenfestes 2022 mitmarschierende Züge bei der Stadt Neuss für eine Einladung zum traditionellen Schützenbiwak bewerben. Von dieser Möglichkeit haben nun 72 Züge Gebrauch gemacht. Aus dem Grenadierkorps gingen 23 Bewerbungen ein sowie acht Bewerbungen aus dem Jägerkorps. Aus dem Korps der Schützenlust kamen 15 Bewerbungen hinzu, das Hubertuskorps reichte sieben Bewerbungen ein. Außerdem bewarben sich 19 Züge der Schützengilde. Bei der Auslosung erfolgte keine Unterscheidung nach der Korpszugehörigkeit. Die offizielle Einladung erfolgte traditionsgemäß per Post unmittelbar nach der Bürgerversammlung, die in diesem Jahr am 16. Juli stattfand.

Für das seit dem Jahr 2000 stattfindende Biwak der Stadt Neuss werden außerdem das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, die Korpsführer des Regimentes, die Musikerinnen und Musiker des Biwaks, Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Ämter und Betriebe und der Hilfsdienste erwartet, die mit dafür sorgen, dass das Neusser Bürger-Schützenfest reibungslos verläuft. Insgesamt werden etwa 700 Gäste das Schützenbiwak am 30. August 2022 im Rathausinnenhof besuchen.

(Stand 18.07.2022/jj)

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden sie in unserem Bildarchiv.

Foto: Schützenkönigin Beate Koenemann & Bürgermeister Reiner Breuer