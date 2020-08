18.08.2020 - Jan Konst zu Gast beim „Literarischen Sommer“

Aus seinem aktuellen Buch „Der Wintergarten“ liest Jan Konst am Donnerstag, 20. Augst 2020, 19.30 Uhr, bei der dritten Lesung im Rahmen des deutsch-niederländischen Festivals „Literarischer Sommer / Literaire Zomer“ in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10. Mit historischer Präzision und erzählerischem Geschick blickt der niederländische Autor auf das bewegte Leben seiner Schwiegerfamilie. Zentrale Figur ist Hilde Grunewald, die 1902 im sächsischen Meißen geboren und fast hundert Jahre alt wurde. Hildes Leben, das ihrer Kinder und Enkelkinder spiegeln die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all ihren Brüchen, Ängsten und Hoffnungen. Das Buch ist eine faszinierende Zeitreise vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung.

Jan Konst ist Literaturwissenschaftler und Niederlandist. Seit 2000 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Niederländische Philologie (Literaturwissenschaft) an der Freien Universität Berlin. Seine Publikationen widmen sich der frühmodernen Literatur, den niederländisch-deutschen Literaturbeziehungen und der Gegenwartsliteratur in den Niederlanden und in Flandern. In seinem gefeierten Buch „Der Wintergarten“ beleuchtet Jan Konst die Geschichte seiner Schwiegerfamilie aus einer reflektierenden und zugleich von Empathie geprägten Position.