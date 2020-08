18.08.2020 - Keine Tage der offenen Tür an den Grundschulen

Wegen der Covid-19-Pandemie finden in diesem Jahr weder die Tage der offenen Tür noch die Informationsabende für das Schuljahr 2012/2022 an den Grundschulen in Neuss statt. Das haben die Schulleitungen der Neusser Grundschulen in Absprache mit der Stadt Neuss als Schulträger entschieden. Die im Grundschulprospekt 2021/2022 auf den Seiten 7-9 aufgeführt Termine sind damit hinfällig.

Darüber hinaus werden die Anmeldezeiträume (bisher 28. September bis 9. Oktober 2020) und Anmeldemodalitäten der einzelnen Grundschulen voraussichtlich ausgeweitet oder ergänzt werden. So sollen die Anmeldetermine unter Gewährleistung der aktuell geltenden Hygienevorschriften stattfinden. Die Eltern der Schulneulinge 2021/2022 erhalten konkrete Informationen hierzu mit einem persönlichen Anschreiben.