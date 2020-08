18.08.2020 - Kulturgarten geht erfolgreich zu Ende

Auf glanzvolle, mitreißende Weise ging am Samstag, 15. August 2020, ein Experiment des Neusser Kulturamtes zu Ende: Der erste „Kulturgarten – Sommer in Neuss am und im Globe“ hat sämtliche Erwartungen der Verantwortlichen übertroffen und bei allen, die die Veranstaltungen miterleben konnten, eine außerordentliche Begeisterung ausgelöst. Die Vielfalt der Kulturen und Musikstile, die gelungene Mischung zwischen Kindertheater, Kabarett und Klassik, Jazz, Rock & Pop und Weltmusik und die merkliche Freude sämtlicher Akteure an ihrer „Performance“ bescherten ein dreiwöchiges Sommertheater, wie man es so am und im Globe noch nicht erlebt hat.

Alte syrische Melodien und Jazz-Standards, Opernarien und Divertimenti für Streicher, zündende Rhythmen aus Afrika, komödiantische Auftritte, Zaubereien und Puppenspiele (auch für Erwachsene): Die Festival-Atmosphäre, die sich am 24. Juli bei der prächtigen Eröffnung des Kulturgartens einstellte, blieb bis zum letzten Abend erhalten und wurde, verstärkt durch das engagierte Strandgut-Team der Wunderbar, vom Publikum in vollen Zügen genossen – ob nun die Sonne herniederbrannte und man unter den schattenspendenden Bäumen des Führrings im gemütlichen Liegestuhl „open air“ atmete oder, wenn ein starker Regen niederging, in den Reihen unseres Globe den Vorstellungen folgte. Keine Frage, dieser Kulturgarten hat sich bewährt – was letztlich auch die nackte Statistik bestätigt: Mit einer 72%igen Auslastung wurde das erhoffte Resultat deutlich übertroffen.