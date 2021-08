18.08.2021 - Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff

Der nächste Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss findet am Donnerstag, 9. September 2021, 19 Uhr, erneut in Form einer Videokonferenz via Zoom statt. Das Thema der Veranstaltung lautet an diesem Abend „Business Feng Shui: Konstruktiv und Sinnvoll arbeiten!“.

Die Referentin Aenne Schrag, selbst Mitglied im Gründerinnen- und Unternehmerinnentreff, wird in ihrem Vortrag darüber berichten, wie sie Feng Shui für sich entdeckte und im Jahr 2003 eine mehrjährige Ausbildung begann, die sie im Jahr 2008 schließlich in die Selbstständigkeit führte. Für viele Menschen ist das Thema Feng Shui ein Buch mit sieben Siegeln. Schrag hingegen kann mit Hilfe von Grundriss, Kompassmessung, Baudatum des Hauses und einer Zahlen-Daten-Fakten Analyse als zertifizierte Feng Shui-Beraterin schnell die einzelnen Räume betrachten und analysieren.

Business Feng Shui ist die neue Form der Unternehmensberatung und knüpft an diesen Kenntnissen an: Oft sind es subtile, kaum wahrnehmbare Faktoren, die über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden. Seine Effekte sind tiefgreifend und tragen zum Wohlfühlen auf psychischer und emotionaler Ebene bei. Die Erfahrungen zeigen dabei oft erstaunliche Ergebnisse. Die Umsetzung der Empfehlungen ist oft schon nach kürzester Zeit spürbar – und Erfolg somit planbar.

Der Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff richtet sich an Frauen, die sich selbstständig machen möchten, die den Schritt vor kurzem gewagt haben und Unternehmerinnen und Angehörige der Freien Berufe, die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Selbständigkeit gesammelt haben. Dabei können in einem lockeren, gemütlichen Rahmen Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Neue Teilnehmerinnen sind immer herzlich willkommen. Eine Anmeldung beim Amt für Wirtschaftsförderung per E-Mail an elena.tebbe@stadt.neuss.de ist erforderlich.



(Stand: 18.08.2021, Kro)