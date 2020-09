18.09.2020 - Jury zeichnet Preisträger aus

Im Rahmen der 59. Kirchenmusikwoche „Im Wandel der Zeit“ in Neuss wurde, angeregt durch die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Kirchenmusikwoche Neuss, zum fünften Mal ein Internationaler Wettbewerb für Gesang und Orgel durchgeführt. Zum Wettbewerb hatten sich 23 Duos angemeldet, die höchste Zahl seit der Entstehung des Wettbewerbs. Von den eingeladenen acht Duos wählte die Jury nach der Vorrunde in der Christuskirche vier Duos aus, die ihre 30minütigen Programme vor einem kundigen Publikum vortragen konnten. Die fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Münsterkantor Joachim Neugart legte nach kurzer Beratung drei Preisträger fest. Michael Ziege, Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Neuss, zeichnete nach dem Finalkonzert im Quirinusmünster die drei Duos aus und überreichte die Urkunden.

Den mit 3.000 Euro dotierten ersten Platz belegte das Duo Vincent Kusters (Bariton) und Nick Goudkuil (Orgel). Platz zwei, sowie der Publikumspreis, wurde dem Duo Antigoni Chalkia (Sopran) und Clara Ernst (Orgel) zugesprochen. Das Duo erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. Der dritte Platz mit einem Preisgeld von 1.000 Euro ging an das Duo Jonathan Macker (Bariton) und Niklas Jahn (Orgel).



(Stand 17.09.2020/Fi)