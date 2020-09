18.09.2020 - Nächster Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff

Der nächste Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss findet am Donnerstag, 24. September 2020, um 19 Uhr coronabedingt wieder als Videokonferenz statt. Der Abend dreht sich um das Thema „Worauf sollte ich bei meinem Auftritt im Web achten? – Website und Social Media“. Vorab sollte jede Teilnehmerin folgende Fragen für sich klären: Welche Zielgruppe habe ich? Was möchte ich mit meiner Website erreichen? Sehe ich meine Website eher als Web-Präsenz - also wie eine Visitenkarte - oder als Medium zum Austauschen und informieren? Dann können weitere Fragen geklärt werden, wie beispielsweise „Wo lauern Gefahren/Fallen?“, „Was kann man vorbeugend tun?“. Zudem werden unter anderem Content-Management-Systeme wie Typo3, Wordpress oder Joomla vorgestellt. Referent ist Andreas Rücker, Agentur Creative3zehn, Goch. Der Referent hat eine kleine Agentur, die auf Webdesign spezialisiert ist und überwiegend für kleinere Unternehmen und Startups Lösungen anbietet. Während des Referates und danach gibt es reichlich Gelegenheit für Fragen, Anmerkungen und Anregungen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit zur Diskussion.

Der Gründerinnen- und Unternehmerinnen-Treff richtet sich an Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbständig zu machen; solche, die den Schritt vor kurzem gewagt haben und Unternehmerinnen und Angehörige der Freien Berufe, die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der Selbständigkeit gesammelt haben. Dabei können in einem lockeren, gemütlichen Rahmen Informationen und Tipps ausgetauscht werden. Neue Teilnehmerinnen sind immer herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist beim Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss unter der Telefonnummer 02131/903101 möglich.

(Stand: 18.09.2020/Stgl)