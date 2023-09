18.09.2023 - Stadtrat tagt am Freitag

Am kommenden Freitag, 22. September 2023, tagt ab 16 Uhr der Rat der Stadt Neuss im Ratssaal (Rathaus Neuss). Zu Beginn der Ratssitzung wird zunächst ein Portrait der Ehrenbürgerin Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth enthüllt.

Im Mittelpunkt der Sitzung steht dann die Einbringung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024. Im Anschluss nimmt der Rat diverse Empfehlungen aus den Beratungen der Fachausschüsse entgegen, um abschließend darüber zu beschließen. So zum Beispiel der Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) „Gemeinsam an den Rhein“ aus dem Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität. Ein an die Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2026 geknüpftes und angepasstes strategisches Entwicklungskonzept, welches die Entwicklung des Hammfelds I von einem Gewerbe- und Dienstleistungsstandort hin zu einem mischgenutzten Wohn- und Gewerbequartier vorsieht.

Die Sitzung wird von Bürgermeister Reiner Breuer geleitet und kann auch live im Audio-Stream auf Neuss.de mitverfolgt werden. Der Audio-Livestream wird am Freitag ab 16 Uhr freigeschaltet

Die Beratungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.