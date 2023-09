18.09.2023 - Stadtwerke gingen mit ihren Kunden auf große Bustour

Bei spätsommerlichem Traumwetter haben die Stadtwerke Neuss am Samstag (16.9.) eine Bustour mit rund 150 Energiekunden durch Neuss unternommen. Die Tour mit vier Stadtwerke-Bussen zu Windrädern, Schwimmbädern und Wasserwerken markierte dabei den Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um 100 Jahre Jubiläum des Neusser Versorgungs- und Infrastrukturunternehmens.

“Wir wollen uns mit dieser Rundfahrt bei Ihnen für Ihre zum Teil jahrzehntelange Treue bedanken“, machte Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung, schon bei seinen Begrüßungsworten im Foyer der Stadtwerke-Zentrale deutlich. Nachdem die Kundinnen und -Kunden sowie auch zahlreiche Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke auf die Busse verteilt waren, ging es auf die rund zweistündige Tour. In den Bussen sorgten jeweils „Guides“ für Erläuterungen entlang der Strecke. Bäderchef Matthias Braun, Kommunikationsleiter Jürgen Scheer, Vertriebsabteilungsleiterin Christiane Koppelmann sowie Wasserexperte Stefan Alef standen aber auch für alle Fragen rund um den „Konzern Stadtwerke“ bereitwillig zur Verfügung. An den einzelnen Stationen warteten dann schon die jeweiligen Stadtwerke-Profis auf die Gäste. Die Teilnehmer der Südroute erfuhren von den Wasserwerksprofis Wissenswertes über das idyllisch direkt am Rhein gelegene Wasserwerk Rheinbogen. In Broichhof stand die Besichtigung der Deni-Anlage an. An den Windrädern bei Hoisten wurde den Stadtwerke-Gästen ein sonst nie möglicher Gang in die Anlagen ermöglicht. Im Nord- bzw. Südbad stand gerade die Technik der Bäder im Fokus.

Nach der Rückkehr in die Zentrale an der Moselstraße leitete dann eine kurze Talkrunde mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Marc Vanderfuhr und Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz den gemütlichen Teil ein. Die „Stunker“ vom Theater am Schlachthof überraschten die Gäste mit

ihrer Windrad-Gesangsnummer. Bei Gegrilltem, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken fühlten sich die Stadtwerke-Kunden sichtbar wohl.

Weitere Führungen durch die Buswerkstatt und zum erst 2020 bezogenen Neubau samt Einblick in modernste Gebäude- und Heiztechnik rundeten den Tag ab. Ebenso wie die reichlich genutzte Möglichkeit, die Stadtwerke-ESharing- Produkte mit zwei und vier Rädern einmal unverbindlich zu testen.

100 Jahre Stadtwerke

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem kommenden Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nehmen die Stadtwerke zum Anlass, um mit den Neusserinnen und Neussern über das Jahr verteilt, Monat für Monat, mit einzelnen Aktionen zu feiern. Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Es folgten Gewinnspiele zum DeutschlandTicket, die Möglichkeit ein großes Frühstück zu gewinnen oder Freiminuten für die E-Sharing-Fahrzeuge der Stadtwerke. Für den Oktober planen die Stadtwerke Neuss eine Aktion, wo für ihre Energiekunden der Kauf von energiesparenden Haushaltsgeräten mit einem Zuschuss belohnt wird.

Die einzelnen Aktionen werden jeweils zu Monatsbeginn über die diversen Medien der Stadtwerke Neuss verraten und beworben. Alle Infos finden sich dann jeweils vor allem online unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum

