18.10.2021 - Acoustic Concerts 2021/2022

Die Veranstaltungsreihe „Acoustic Concerts“ geht in die zehnte Saison. Vom 7. November 2021 bis zum 1. Mai 2022 präsentiert das Kulturamt der Stadt Neuss jeweils sonntags um 19 Uhr insgesamt sieben Konzerte, die bereits bekannte aber auch neue Klänge aus verschiedenen Regionen der Welt nach Neuss bringen. In der kommenden Saison 2021/2022 finden die Konzerte nicht wie üblich im Kulturkeller, sondern im Pauline-Sels-Saal im Romaneum statt. Einzige Ausnahme ist die Auftaktveranstaltung - Jazz-Legende Lajos Dudas wird die Saison im Alten Ratssaal der eröffnen. „Die beiden neuen Veranstaltungsorte bieten optimale Voraussetzungen für Klänge der Weltmusik. In der Jubiläumssaison freuen wir uns auch deshalb über abwechslungsreiche Konzertabende auf höchstem künstlerischen Niveau“, erklärte Christian Weber vom Kulturamt der Stadt Neuss.

„Im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund der Pandemie leider nur die Auftaktveranstaltung umsetzen. Einige Konzerte konnten wir glücklicherweise aber in die neue Spielzeit übertragen. So werden die Besucherinnen und Besucher manches wiederentdecken, was bereits in der vergangenen Saison musikalisch hätte begeistern sollen. Mit den Trios Tamala und Shahab Tolouie sowie der Sängerin Jelena Popržan können wir gleichzeitig spannende Neuvorstellungen präsentieren“, ergänzte Weber, der Programmverantwortliche für „Acoustic Concerts“.

Noch bis einschließlich Montag, 1. November 2021, können Abonnements für alle sieben Konzerte zum Preis von 56 Euro erworben werden. Diese sind nur noch in geringer Stückzahl verfügbar. Bestellungen können per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904118 vorgenommen werden. Das Abonnement verlängert sich automatisch und kann bis zum 30. Juni 2022 gekündigt werden.

Der Verkauf der Einzeltickets startet am Dienstag, 2. November 2021. Die Karten sind zum Preis von 12 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren bei der Tourist Information, dem Rheinischen Landestheater, dem NGZ Ticket Service und bei Platten Schmidt erhältlich. Sofern zum jeweiligen Zeitpunkt noch verfügbar, können außerdem Tickets für 14 Euro an der Abendkasse erworben werden. Bürgerinnen und Bürger die den „Neuss-Pass“ besitzen, erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 30 Prozent auf Abonnements und Einzelkarten.

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie den Künstlerinnen und Künstlern sind dem Programmheft zu entnehmen, dass auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de digital abrufbar ist.



Die einzelnen Termine im Überblick:

7. November 2021 - Lajos Dudas

Alter Ratssaal der Stadt Neuss,

Markt 2-4, 41460 Neuss

28. November 2021 - Ayça Miraç

Pauline-Sels-Saal (Romaneum),

Brückstraße 1, 41460 Neuss

2. Januar 2022 - Hatan

Pauline-Sels-Saal (Romaneum)

6. Februar 2022 - Meïkhâneh

Pauline-Sels-Saal (Romaneum)

20. März 2022 - Jelena Popržan

Pauline-Sels-Saal (Romaneum)

3. April 2022 - Tamala

Pauline-Sels-Saal (Romaneum)

1. Mai 2022 - Shahab Tolouie Trio

Pauline-Sels-Saal (Romaneum)



(Stand: 18.10.2021, Kro)

