18.10.2021 - Arbeitsplatz Kunst

Mit dem Projekt „Arbeitsplatz Kunst“ veranstalten die Städte und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss am ersten Wochenende im November gemeinsam mit vielen Künstlerinnen und Künstlern ein Wochenende für die Kunst. Die interkommunale Kooperation bietet am 6. und 7. November 2021 die Möglichkeit, Kunst dort zu erleben wo sie entsteht - in den Ateliers der Kunstschaffenden.

Die unmittelbare Arbeitsumgebung bietet die Chance, samstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr ins Gespräch zu kommen und mehr über einzelne Werke sowie die jeweilige persönliche Arbeitsweise zu erfahren. Etliche neue Werke, zum Teil unter dem Eindruck der Pandemie entstanden, werden dann in den Ateliers präsentiert. Ein Austausch über die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler in Zeiten von Corona bietet Einblick in die Lebensrealität in der Bildenden Kunst.

Weiterführende Informationen zu den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern, ihren Ateliers und einer Auswahl ihrer Arbeiten sind auf der Homepage www.arbeitsplatz-kunst.de erhältlich. Die Veranstaltung wird gemäß der jeweils aktuellen Coronaschutzverordnung durchgeführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein Zutritt zu den Ateliers nur unter Einhaltung der 3G-Regel und mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz möglich. Eventuelle kurzfristige Änderungen werden tagesaktuell auf der Homepage veröffentlicht.



(Stand: 18.10.2021, Kro)