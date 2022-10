19.10.2022 - Komitee für Partnerschaften und internationale Beziehungen tagt am Dienstag

Am kommenden Dienstag, 25. Oktober 2022, tagt das Komitee für Partnerschaften und internationale Beziehungen. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht über die Städtepartnerschaftsaktivitäten der Stadt Neuss. So feiert die Stadt Neuss in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Châlons en Champagne. Außerdem zieht die Verwaltung ein Resümee des 42. Internationalen Hansetages. Insgesamt etwa 220.000 Besucher*innen sowie mehr als 1.000 Gäste aus 97 Hansestädten aus 13 verschiedenen Ländern, strömten in die Stadt, die sich unter dem Motto „Im Fluss der Zeit“ als traditionsreiche und moderne Hansestadt im Rheinland profilierten konnte.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses der Stadt Neuss statt und wird vom Vorsitzenden, Hakan Temel geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal unter neuss.de zur Verfügung

(Stand 19.10.2022)