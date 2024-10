18.10.2024 - Neusser Delegation besucht Partnerstadt Saint Paul

Vom 12. bis 16. Oktober 2024 war eine Delegation der Stadt Neuss anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums zu Gast in der amerikanischen Partnerstadt Saint Paul. Im Zentrum des fünftägigen Besuchs stand die Identifikation weiterer Anknüpfungspunkte für zukünftige Partnerschaftsaktivitäten sowie die Intensivierung des Austauschs in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Kultur.

Neben dem Ersten Beigeordneten der Stadt Neuss, Frank Gensler und der Beigeordneten für Jugend, Bildung und Kultur, Ursula Platen, gehörte der Vorsitzende des Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten, Hakan Temel, der Delegation an. Komplettiert wurde sie durch den Vorsitzenden der Deutsch-Amerikanischen-Gesellschaft-Neuss, Thomas Schommers, und Eric Steins vom Bürgermeisteramt der Stadt Neuss. Daneben wurde die Delegation punktuell von Natascha Rupp vom Alexander-von-Humboldt-Gymnasium begleitet.

Im Mittelpunkt der Reise stand ein persönliches Gespräch mit Bürgermeister Melvin Carter. Dabei brachten beide Seiten ihre Wertschätzung für die bereits 25 Jahre bestehende Städtepartnerschaft zum Ausdruck und bekräftigten, diese vor allem auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene zu intensivieren. Frank Gensler überreichte Melvin Carter stellvertretend für Bürgermeister Reiner Breuer ein vom Neusser Künstler Helmut Wessels gemaltes Bild. Dieses zeigt unter anderem die Stadtwappen von Neuss und Saint Paul als Zeichen der langjährigen Partnerschaft.

„Die Partnerschaft zwischen Neuss und Saint Paul ist ein starkes Zeichen für internationale Freundschaft und Zusammenarbeit, besonders in Zeiten, in denen populistische Tendenzen die länderübergreifende Zusammenarbeit erschweren. Wir wollen mit dieser Partnerschaft die Stärke der Demokratie und die Bedeutung von Verbindungen zwischen Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks unterstreichen und den Austausch intensivieren“, betont der Erste Beigeordnete der Stadt Neuss, Frank Gensler und sprach Bürgermeister Melvin Carter eine herzliche Gegeneinladung für einen Besuch in Neuss aus.

Zudem besichtigte die Delegation das Skills Development Center von 3M. Das multinationale Unternehmen mit Hauptsitz in Saint Paul unterhält seit 1973 seinen deutschen Hauptsitz sowie das größte europäische Forschungszentrum in Neuss und bildet damit eine wichtige Säule des transkontinentalen wirtschaftlichen Austauschs zwischen Neuss und Saint Paul. Bei einem persönlichen Vortrag konnten wichtige Erkenntnisse über die Arbeit vor Ort und Potenziale für zukünftige Erfahrungsaustausche zwischen den Standorten gesammelt werden.

Bei einem Besuch an der Central High-School, die eine langjährige Schulpartnerschaft mit dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium pflegt, führte die Delegation Gespräche zu neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des fortlaufenden Schüleraustausches im Bereich Bildung und Kultur. Weitere Programmpunkte waren unter anderem eine Führung durch das Dunwoody Technologie College, des Saint Paul College, der Universität Minnesota sowie ein abschließendes Partnerschaftsmeeting mit den Organisator*innen der Delegationsreise vom German-American-Institute. Hierbei sicherte das Institut zu in Zukunft als fester Kontaktpunkt zur Stadt Saint Paul und als Anlaufstelle im Bereich Vermittlung und Austausch zur Verfügung zu stehen.

Zu Saint Paul

Die Städte Neuss und Saint Paul verbindet seit 1999 eine Städtepartnerschaft. Die amerikanische Stadt hat rund 310.000 Einwohner*innen und ist Hauptstadt des Bundesstaates Minnesota, der im zentralen Norden der USA an Kanada grenzt. Saint Paul und die gegenüberliegende Stadt Minneapolis bilden die sogenannten „Twin Cities“ am Mississippi.

Bild 1: (v.l.n.r): Frank Gensler, Erster Beigeordneter der Stadt Neuss; Ursula Platen, Beigeordnete für Jugend, Bildung und Kultur; Melvin Carter, Bürgermeister von Saint Paul; Hakan Temel, Vorsitzende des Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten | Bild 2: Die Neusser Delegation zu Gast im Skills Development Center von 3M | Bild 3: Die Neusser Delegation mit Schüler*innen der Central High-School)