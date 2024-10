18.10.2024 - Verleihung des Integrationsförderpreises 2023

Neuss ist die Stadt der gelingenden Integration. Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung nehmen ihre Verantwortung ernst und die Menschen in Neuss leisten voller Empathie Großartiges um Menschen mit Einwanderungsgeschichte in unsere Gesellschaft einzubinden. Zur Würdigung dieser herausragenden Anstrengungen und Leistungen, vergibt die Stadt Neuss auch in diesem Jahr wieder den Integrationsförderpreis. Insgesamt werden drei Preise mit einem Gesamtvolumen von 5.000 Euro vergeben. Die Preisverleihung findet am Montag, 28. Oktober 2024, um 18 Uhr im Stephanie-Thywissen-Dorsemagen-Saal (Alter Ratssaal) statt

Im Rahmen unserer kommunalen Konzepte zur Integration und Diversität, arbeiten zahlreiche Institutionen, Verbände, karitative Einrichtungen, Migrantenselbstorganisationen, Kultureinrichtungen sowie unterschiedliche Fachbereiche der Verwaltung erfolgreich zusammen. Integration ist dabei insbesondere aber die Leistung von unzähligen ehrenamtlich tätigen Einzelpersonen, Vereinen und Initiativen in unserer Stadt. Sie geschieht maßgeblich in unser aller Nachbarschaft: in den Quartieren, Kindergärten, Schulen, Arbeitsstätten, Jugendverbänden, Kultureinrichtungen, Sportvereinen und Gemeinden.

Mit der Verleihung des Integrationsförderpreises wird dieses wichtige gesellschaftliche Engagement anerkannt und gelungene Projekte öffentlichkeitswirksam sichtbar gemacht. Der Wettbewerb richtet sich an Vereine, Verbände, Initiativen und Einzelpersonen, die sich in besonderer Weise dafür engagieren, dass Integration gelebt wird und dadurch einen entscheidenden Beitrag zur Teilhabe am Gemeinwesen in unserer Stadtgesellschaft leisten. Ziel ist es, gute Ideen und Ansätze öffentlich zu machen und gleichzeitig dazu zu ermuntern, derartigen Beispielen zu folgen und neue Ideen und Projekte zu entwickeln. Denn dieses ehrenamtliche Engagement ist eine Form prosozialen Handelns und der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenbringt und verbindet.

Nominiert für den Integrationsförderpreis 2023 sind:

Boxring Neuss 1992 e.V.

Grenadierzug Nüsser Divergenten 2019

Frau Seda Uzbek-Tuncer, Frau Yasemin Özen, Frau Caroline Brünger

Interkulturelles Frauennetzwerk e.V.

Neusser Bündnis

Frau Dr.-Ing. Wiebke Sanders

Tanzgarde des TSV Norf.

Im Zuge der Preisverleihung am 28. Oktober 2024 gibt Bürgermeister Reiner Breuer die Preisträger*innen bekannt und überreicht die Preise sowie Anerkennungsurkunden.

Die Veranstaltung wird ganz im Sinne einer vielfältigen Stadtgesellschaft begleitet und untermalt durch den herausragenden Musiker und Violinisten Chinthuyan Jegaseelan/ CJG. Der Musiker und Violinist CJG, mit bürgerlichen Namen Chinthuyan Jegaseelan, wurde als Sohn tamilischer Einwanderer aus Sri Lanka in Deutschland geboren. Seine Herkunft spiegelt sich in seiner Musik wider, da er als Violinist, dessen musikalische Wurzeln in der klassischen indischen Musik liegen, Elemente dieser Tradition mit verschiedenen westlichen Musikstilen verbindet. Dadurch schafft er eine einzigartige Brücke zwischen den Musikstilen und Kulturen, die sowohl von einem tamilischen als auch von einem westlich geprägten Publikum gleichermaßen geschätzt wird.