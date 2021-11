18.11.2021 - Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität

In der kommenden Sitzung berät der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität über Ausbau eines öffentlichen Fuß- und Radweges in Allerheiligen, die Umbauplanung der Jülicher Landstraße, die Fortsetzung des Angebotes zum kostenlosen W-Lan „neuss-digital“ in der Neusser Innenstadt, die Resolution "Modellregion NahFAIRkehr" und das Ergebnis der Ideenwerkstatt Wendersplatz.

Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur Abgabe der Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2026, der Letter of Intent zur städtebaulichen Aufwertung von Empfangsgebäuden der DB Station & Service („Schöner ankommen in NRW“), Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt im Hinblick auf das NRW-Förderprogramm sowie ein Sachstandsbericht zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für das Bahnhofsumfeld.

Das Gremium tagt am Mittwoch, 24. November 2021, um 17 Uhr im Neusser Ratssaal, Markt 2. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Sascha Karbowiak. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de verfügbar.

Die Ausschusssitzung wird als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten, wenn möglich online via Zoom teilzunehmen. Die Zugangsdaten sind per E-Mail an daniela.gondorf@stadt.neuss.de erhältlich. Für alle Personen, die den Ausschuss nur direkt vor Ort verfolgen können, ist eine vorherige Anmeldung an die genannte E-Mail-Adresse verpflichtend. Aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung müssen sämtliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen außerdem ihre bereits bestehende Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) oder einen aktuellen Test nachweisen.



(Stand: 18.11.2021, Kro)