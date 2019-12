18.12.2019 - Clemens Sels Museum am zweiten Weihnachtstag und Neujahr geöffnet

... hat dazu am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2019, sowie an Neujahr, 1. Januar 2020, Gelegenheit. An beiden Tage hat das Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor, von elf bis 18 Uhr geöffnet. Heiligabend, 24. Dezember 2019, am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2019, sowie an Silvester, 31. Dezember 2019, bleibt das Haus geschlossen.

Die aktuelle Ausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst“ lädt mit Erlebnisinseln, Märchenquiz, Entdeckerbuch und Audioguide von Kindern für Kinder Menschen jeden Alters ein, sich auf eine ganz individuelle „Sehreise“ zu begeben. Die Basis dafür sind 40 ausgewählte Bildpaare aus dem Bestand des Clemens Sels Museums Neuss und der Privatsammlung Rubinstein-Horowitz. Anhand von vielfältigen Impulsen soll ein persönliches Lieblingsbild gefunden werden.

Das Feld-Haus, Museum für Populäre Druckgrafik, bleibt ebenfalls Heiligabend, am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag und an Neujahr ist die Dependance des Museums von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist noch bis zum 29. März 2020 die Ausstellung „Aufbruch ins Land der Farben“ zu sehen – der Eintritt ins Feld-Haus ist frei.

Weitere Informationen erhalten sind dienstags bis samstags, 11 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 18 Uhr, unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.