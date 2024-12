18.12.2024 - Stadtverwaltung zwischen den Jahren geschlossen

Die Stadtverwaltung Neuss bleibt mit allen Ämtern und Einrichtungen von Montag, 23. Dezember 2024 bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar 2025 geschlossen. Notdienste und Rufbereitschaften sind eingerichtet.

In der Stadtbibliothek ist von Sonntag, 22. Dezember 2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 1. Januar 2025 keine Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich. Da die Aufnahmebehälter der Rückgabeanlage in der Zeit nicht geleert werden, wird auch die Außenrückgabe am Samstag, 21. Dezember 2024, ab 14 Uhr außer Betrieb gesetzt. Eine Rückgabe in der Bibliothek ist jedoch noch am Samstag und Sonntag in der servicefreien Zeit möglich. Die Stadtbibliothek wird dafür sorgen, dass keine Leihfristen während der Schließungszeit auslaufen.

Das Clemens Sels Museum Neuss hat an den Weihnachtstagen wie folgt geöffnet: Am 24. Dezember und 25. Dezember 2024 sowie an Silvester, 31. Dezember 2024, bleibt das Haus geschlossen. Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2024, und am Neujahrstag ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die aktuelle Ausstellung „FOTO – KUNST FOTO. Von Julian Margaret Cameron bis Thomas Ruff“ ist noch bis zum 23. Februar 2025 zu sehen.

Das Feld-Haus, Museum für Populäre Druckgrafik, bleibt ebenfalls Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sowie an Silvester geschlossen. Am 2. Weihnachtstag und an Neujahr ist die Dependance des Museums von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist noch bis zum 9. März 2025 die Ausstellung „Amazing Superbugs. Das grosse Krabbeln im Comic“ zu sehen – der Eintritt in das Feld-Haus ist frei.