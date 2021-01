19.01.2021 - Jugendhilfeausschuss

Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Dienstag, 26. Januar 2021, um 17 Uhr statt. Auf der Tagesordnung steht die Verpflichtung sachkundiger Bürgerinnen und Bürgern als beratende Mitglieder, die Bestellung der Schriftführenden und eine Einwohnerfragestunde. Außerdem soll eine neue Vorsitzende bzw. ein neuer Vorsitzender des Ausschusses gewählt werden.

Die epidemische Lage erlaubt es weiterhin nicht, eine Präsenzsitzung abzuhalten. Der Ältestenrat hat daher mit großer Mehrheit beschlossen, Ausschüsse vorerst in Form von Video-Meetings per „Zoom“ durchzuführen. Um Öffentlichkeit gewährleisten zu können, werden interessierte Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an natalie.schoofs@stadt.neuss.de bei Frau Schoofs anzumelden. Sie erhalten im Anschluss einen Link, um die Sitzung live verfolgen zu können.

Alle Ausschussunterlagen finden Sie im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de.



(Stand 19.01.2021, Kro)