19.02.2020 - Ausschuss für Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten

... berät der Ausschuss für Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 27. Februar 2020, 17 Uhr. Das Gremium tagt unter Leitung des Vorsitzenden Hans-Peter Fantini im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Fachkräftesicherung, die Errichtung eines neuen Hochregallagers an der Bataverstraße und die Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes 2020.