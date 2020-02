19.02.2020 - Karnevalsaktionen für Kinder und Jugendliche in der Eissporthalle und im Schwimmbad

Am kommenden Freitag, 21. Februar 2020, sind das amtierende Neusser Prinzenpaar, Bernd I. Heck und Conny I. Breuer-Heck, sowie das Neusser Kinder-Prinzen-Paar zu Gast in der Eissporthalle in Reuschenberg. Sie werden während der „Karnevals-Disco on Ice“ erwartet.

Von 17-19 Uhr findet die Karnevals-Disco in der Eissporthalle statt. Alle Eisläufer sind herzlich eingeladen sich zu kostümieren. Die besten Kostüme werden im Laufe des Abends prämiert. Für die Veranstaltung gelten die regulären Disco-Eintrittspreise.

Am Samstag, 22. Februar 2020, laden die Stadtwerke Neuss dann von 13 bis 16 Uhr zu einer Karnevalsparty für Kinder ins Nordbad ein. Wer mag, kommt gerne kostümiert.

Kleine Schwimmer können an diesem Nachmittag die Welt der Piraten und Meerjungfrauen für sich entdecken und bei zahlreichen Spielen im und am Wasser ihren Mut beweisen: Ob beim Entern der Pirateninsel, der Piratenmutprobe oder beim Schwimmen in der "Wildwasserbahn". Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es sich anfühlt, als Meerjungfrau mit Fischschwanz-Flosse durch die Fluten zu schwimmen, hat dazu an diesem Nachmittag Gelegenheit.

Die Veranstaltung ist für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet, die sicher schwimmen können. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es ist lediglich der Schwimmbadeintritt von 2,90 Euro für Kinder zu entrichten.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de bereit.