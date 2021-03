19.03.2021 - Mit dem Schnellbus zum Schnelltest in die Eissporthalle

Entspannt und komfortabel mit dem Bus fast bis ins Testzentrum: Das gilt ab sofort an Dienstagen und Donnerstagen in Neuss für die Eissporthalle. Wenn das „Bürgertestzentrum“ an den beiden Werktagen zwischen 15 und 19 Uhr die Neusserinnen und Neusser zum für sie kostenfreien Antigen-Schnelltests einlädt, dann haben es gerade die Bewohner aus Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten, Allerheiligen und Uedesheim ganz bequem. Der Schnellbus 53 (SB53) verbindet die Stadtteile im Neusser Süden unmittelbar mit dem heute in Betrieb gegangenen und von den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johannitern und Maltesern betriebenen Testzentrum in der Eissporthalle der Stadtwerke Neuss.

Der SB53, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke mit der Rheinbahn, hält an der Haltestelle „Eissporthalle“ unmittelbar vor dem Eingang des Testzentrums. „Einfacher und wohl auch schneller kann man nicht zum Antigen-Schnelltest kommen. Und auf der Rückfahrt erhalten die Getesteten ihr hoffentlich negatives Testergebnis direkt als Nachricht auf ihr Handy“, stellt Uwe Koppelmann, Bereichsleiter Nahver kehr bei den Stadtwerken Neuss, zum Start des Corona-Bürgertestzentrums am heutigen Donnerstag fest.

Der Schnellbus verkehrt während der im vergangenen Sommer begonnenen Testphase von montags bis freitags. Zwischen 6 und 10 Uhr geschieht dies im 30-Minuten-Takt, in der Nebenzeit zwischen 10 und 15 Uhr im 60-Minuten-Takt. Im Berufs- und Feierabendverkehr zwischen 15 und 20 Uhr, also auch während der derzeitigen WochentagsÖffnungszeiten des Testzentrums, wird dann wieder im 30-Minuten-Takt gefahren.

Die Nutzung des Antigen-Schnelltests im „Bürgertestzentrum“ in der Eissporthalle ist derzeit nur nach vorheriger Anmeldung und Terminvergabe dienstags, donnerstags und samstags möglich. Die Terminvergabe erfolgt über den Anmeldebutton auf der Website des Deutschen Roten Kreuzes: https://www.drk-neuss.de/

(Stand: 19.03.2021, SWN)