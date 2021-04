19.04.2021 - Neuss gedenkt der Corona-Toten

Unter dem Motto „Jedes Licht ein Neusser Leben“ gedachte die Stadt Neuss am vergangenen Wochenende, 17. und 18. April 2021, der Menschen, die in Neuss mit oder in Folge einer Corona-Erkrankung verstorben sind. Zur Erinnerung an die über 100 Neusser Opfer entzündete Bürgermeister Reiner Breuer über 100 Kerzen Auch das Rathaus war beleuchtet und trauerbeflaggt.

Zuvor hatte Breuer alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich dem gemeinsamen Gedenken anzuschließen: „Stellen Sie von Samstagabend bis Sonntagabend ein Licht ins Fenster und lassen Sie uns gemeinsam der Verstorbenen in Neuss gedenken.“ Denn auch in Neuss hat die Pandemie bei vielen Menschen tiefe Spuren hinterlassen. Zahlreiche Menschen konnten sich wegen der Einschränkungen häufig nicht von ihren sterbenden Angehörigen verabschieden. Für Hinterbliebene ist es dadurch schwer, angemessen zu trauern.

(Stand: 19.04.2021/Spa)