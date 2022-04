19.04.2022 - Polen und Deutschland

Das deutsch-polnische Verhältnis gilt seit dem Machtantritt der Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) 2015 in Polen als angespannt. Aktuell spielt die unterschiedliche Auffassung, wie man die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor unterstützen könnte eine Rolle. Der Vortrag des Schriftstellers und Publizisten Dr. Matthias Kneip in der Volkshochschule Neuss im Romaneum am Mittwoch, 27. April 2022, gibt Einblicke in das politische Denken der polnischen Regierung. Wie stark sind die Differenzen zwischen den beiden Gesellschaften wirklich? Und welche Rolle spielt der europäische Gedanke oder die Religion für das polnische Nationalbewusstsein?

Der Vortrag – eine Kooperation mit dem Integrationsamt der Stadt Neuss – beginnt um 18.30 Uhr und ist entgeltfrei. Um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 19.04.2022, Kro)

