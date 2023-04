19.04.2023 - Neuss bleibt „Fairtrade-Town“

Die Stadt Neuss erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Town Kampagne und trägt somit für weitere zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Town“. Als Würdigung besonders engagierter Betriebe und Organisationen wird am 4. Mai 2023 erstmals der Titel „Partner des fairen Handels“ verliehen.

Maßgeblich für die Zertifizierung als „Fairtrade-Town“, die Neuss erstmals 2009 von Fairtrade Deutschland e.V. erhalten hat, ist die Erfüllung von fünf Kriterien: Der Bürgermeister und der Rat halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest und bei ihren Sitztungen gibt es fair gehandelten Kaffee und Tee, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften, gastronomischen Betrieben und auf Stadtfesten werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Seit 2009 hat die Stadt Neuss ihr Engagement kontinuierlich ausgebaut. So gibt es mittlerweile auch mehrere, von Fairtrade Deutschland zertifizierte „Fairtrade Schools“ und eine „faire KiTa" in Neuss.

Bürgermeister Reiner Breuer und die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Neuss“ freuen sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Neuss. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Neuss dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Auszeichnung als „Partner des fairen Handels“ wird erstmalig vergeben

Um dieses Engagement besonders zu würdigen, zeichnen Bürgermeister Reiner Breuer und die Steuerungsgruppe am 4. Mai.2023 im Neusser Rathaus erstmals einige Betriebe, Einrichtungen und Organisationen, die sich um den fairen Handel in Neuss besonders verdient gemacht haben, mit einer Urkunde als „Partner des fairen Handels“ aus. Damit soll der faire Handel in Neuss sichtbarer gemacht und gleichzeitig ein neuer Anreiz für weitere Akteurinnen und Akteure geschaffen werden, diesem Beispiel zu folgen.

Denn der faire Handel trägt zur Umsetzung einiger der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei. Zu deren Umsetzung auf kommunaler Ebene hat sich die Stadt Neuss durch Unterzeichnung der Resolution des Deutschen Städtetages im Jahr 2016 verpflichtet.

Die drei Jahre lang gültige Auszeichnung als „Partner des fairen Handels“ steht allen Betrieben, Einrichtungen und Initiativen in Neuss offen, die entweder dauerhaft mindestens zwei Fairtrade-Produkte im Sortiment haben bzw. verwenden oder sich von Fairtrade Deutschland als „faire“ Einrichtung zertifizieren lassen.

Weiter Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne finden Sie auf Neuss.de und unter fairtade-towns.de