19.05.2021 - Digitale Museumsführungen am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende kommt das Clemens Sels Museum Neuss via Zoom-Meetings zu allen Interessierten nach Hause: Kuratorin Inga Lisa Eifert M.A. ermöglicht am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, ab 11 Uhr einen besonderen Blick in die laufende Sonderausstellung „Frauke Dannert - Entlang der Fenster und Spiegel“. Aktuell läuft die Videoinstallation im Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik.

Zur Finissage nimmt Museumspädagogin Melanie Seidler die Besucherinnen und Besucher am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, um 11.30 Uhr und 13 Uhr mit durch die Sonderausstellung „Inspiriert! Helmut Hahn im Dialog mit Max Ernst, Elisabeth Kadow und Otto Steinert“. Mit über 100 Exponaten veranschaulicht die Ausstellung die stringente Stilentwicklung und Autonomie des Œuvres von Helmut Hahn. Und immer wieder zeigt sich die Natur als zentrales Leitmotiv im Schaffen von Helmut Hahn – einem Künstler, der auch heute noch für viele Kunstinteressierte eine lohnenswerte Entdeckung ist.

Die virtuellen Führungen sind kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Links zur Teilnahme an den Zoom-Meetings sind auf der Homepage des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender abrufbar.

(Stand: 19.05.2021, Kro)