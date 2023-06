19.06.2023 - Bezirksausschuss V – Norf tagt am Dienstag

Über den barrierefreien Ausbau des Bushaltestellenpaars „Grupellostraße“ berät der Bezirksausschuss V –Norf in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 20. Juni 2023. Daneben steht ein Bericht der Verwaltung zur geplanten Konzentration von Spielplätzen, um die Spielflächen langfristig in einem guten Zustand halten zu können.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Haus Derikum, Ruhrstraße 45, 41469 Neuss und wird vom Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.