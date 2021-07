19.07.2021 - Deckensanierung Weberstraße

Die Weberstraße erhält im Abschnitt zwischen Schillerstraße und Hölderlinstraße während der Sommerferien 2021 eine neue Asphaltdecke. Während der Sanierung wird ab Montag, 26. Juli 2021, bis voraussichtlich Freitag, 30. Juli 2021, die Weberstraße voraussichtlich fünf Arbeitstage halbseitig (Fahrtrichtung stadtauswärts) gesperrt. Im Zuge dessen entfallen die Parkplätze zwischen Schillerstraße und Hölderlinstraße. Der Verkehr stadteinwärts wird weiter als Einbahnstraße über die Weberstraße geführt.

Alle Grundstücke im gesamten Bauabschnitt sind jederzeit fußläufig erreichbar. Aus bautechnischen Gründen sind am Tag des Deckeneinbaus jedoch die Tiefgaragen im Baubereich für PKW nicht anfahrbar. Die Bürgerinnen und Bürger sind gebeten, dies in Ihren Tagesablauf mit einzuplanen. Hierzu wird im Weiteren eine Information der ausführenden Firma an die direkten Anlieger erfolgen. Aus Richtung Carossa-, Goethe-, Eichendorff- und Stifterstraße kann während der Sanierung nicht auf die Weberstraße eingefahren werden. Die Einbahnstraßenregelung der Goethestraße, zwischen Körner- und Weberstraße, wird für die Dauer der Sanierung aufgehoben.

Die Buslinie 848 fährt stadtauswärts, in Richtung Lukaskrankenhaus, über die Bergheimer Straße. Die Haltestellen Schillerstraße, Botanischer Garten/Weingartstraße, Stifterstraße und Schulzentrum auf der Weberstraße werden nicht angefahren.

(Stand: 19.07.2021, Fi)