19.08.2020 - Nachruf

Die langjährige Fachleiterin für Sprachen an der Volkshochschule Neuss, Margaret Egan, ist in Sheffield, ihrem Heimatland England verstorben.



Margaret Egan leitete vom 1. Januar 1980 bis zum 31.März 2014, als hauptamtliche Mitarbeiterin die Sprachenabteilung der Volkshochschule. Sie erfüllte diese Aufgabe mit großem Engagement und Elan. Dabei entwickelte sie über Neuss hinaus beachtete Ideen, wie besondere Weiterbildungsangebote für Teilnehmende und Lehrkräfte, initiierte Reisen in das Vereinigte Königreich und unterstütze den sprachlichen Austausch sogar im europäischen Ausland. Nach dem Zusammenbruch der UDSSR fuhr unter ihrer Leitung eine Gruppe von Lehrkräften der Volkshochschule nach Pskow, der Partnerstadt von Neuss, um dort Deutsch, Englisch und Französisch zu unterrichten. In ihren eigenen Kursen stellte Egan ihr exzellentes pädagogisches Talent unter Beweis. Ihre Liebe zur englischen Küche gab sie über viele Jahre weiter an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kochkursen, die sie zusammen mit einer Kollegin anbot.

Margaret Egan hatte stets ein offenes Ohr für Ihre Dozentinnen und Dozenten, wie für die Teilnehmenden der vielen von ihr betreuten Kurse, insbesondere in schwierigen Situationen. Ihr Anspruch an Perfektion, den sie sich selbst setzte, galt auch für diejenigen, mit denen sie zusammenarbeitete. Viele Menschen, die Margaret Egan kennen gelernt und mit ihr gearbeitet haben, werden sich gerne an sie erinnern. Sie war in Neuss vor allem eine Botschafterin Englands, der Sprache, der Kultur wie der Schönheit des Landes.