19.08.2024 - Geänderte Müllabfuhr wegen Schützenfest/Öffnungszeiten AWL-Kundenzentrum

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass sich die Leerungen der Restmüll-, Altpapier- und Biotonnen jeweils um einen Tag nach hinten verschieben. Die Abfuhr am Montag, 26. August, erfolgt somit am Dienstag, und so weiter. Die letzte Verschiebung betrifft Freitag, 30. August. Die Leerung findet am Samstag statt.

Alle Termine lassen sich auch in der „Abfall-Info 2024“ nachlesen. Dies gilt auch für mögliche Verschiebungen bei der Abfuhr der Gelben Tonne, die nicht durch die AWL geleert wird. Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet gerne das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/124 480. Lediglich am Montag, 26. August, bleibt das Kundenzentrum geschlossen und ist am Dienstag, 27. August, ausschließlich vormittags von 8 Uhr bis 12 Uhr telefonisch erreichbar.

Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit.