19.09.2022 - Theaterreihe „Kultur für Kinder“

Im Rahmen der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ kommt am Sonntag, 25.09.2022, die Burghofbühne Dinslaken nach Neuss.

Im Rheinischen Landestheater Neuss, Oberstraße 95, wird das Familientheaterstück „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ um 11 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr gespielt.

Hotzenplotz ist schon wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und plant seinen Rachefeldzug. Kasperl und Seppel bleibt also gar nichts Anderes übrig, als ein weiteres Mal auf gefährliche Räuberjagd zu gehen, um ihn ein für alle Mal loszuwerden. Am liebsten würden sie ihn auf den Mond schießen. Auf den Mond? Gar keine so schlechte Idee, findet Kasperl und gemeinsam mit Seppel schmiedet er den Plan, Hotzenplotz mit einer selbstgebastelten Mondrakete und viel Fantasie erneut in die Falle zu locken.

Genauso überraschend wie für Kasperl und Seppel dürfte für alle Otfried-Preußler-Fans die Nachricht gekommen sein, dass die Jagd auf den bekanntesten Räuber der Kinderliteratur noch nicht zu Ende ist. Preußlers Tochter hatte das Theaterskript in seinem Nachlass gefunden und veröffentlicht und somit die Möglichkeit geschaffen, den Räuber Hotzenplotz noch einmal ganz neu auf der Theaterbühne zu erleben. Das Familienstück mit Musik dauert ca. 65 Minuten und ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Karten sind im Vorverkauf für 8 € zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühr bei der Tourist Information Neuss, Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater sowie online über westticket.de erhältlich und für Kurzentschlossene gibt es jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen ggf. noch Resttickets an der Tageskasse.

Weitere Informationen unter kulturfuerkinder-neuss.de.

Fotounterzeile:

Hotzenplotz_Schwammerlsuppe-quer (Foto: Martin Büttner)

Hotzenplotz_Pfefferpistole-hoch (Foto: Martin Büttner)