19.09.2023 - Jugendhilfeausschuss tagt

Über die Vergabe der Trägerschaft der Kindertageseinrichtung Hafenstraße berät der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 26. September 2023. Daneben stehen Beratungen zu den Trägeranteilen der Kindertageseinrichtungen und eine Mitteilung der Verwaltung zum aktuellen Sachstand unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Neuss auf der Tagesordnung.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird von der Ausschussvorsitzenden, Susanne Benary geleitet.

Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.