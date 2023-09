19.09.2023 - Saisonstart in der Eissporthalle muss verschoben werden

Aufgrund technischer Probleme bei der Eisaufbereitung muss der eigentlich für das kommende Wochenende geplante Saisonstart in der Eissporthalle kurzfristig verschoben werden. „Wir bedauern die Entscheidung und arbeiten gleichzeitig mit Hochdruck an der Problembehebung. Unser Ziel ist es, die Saison so schnell wie möglich beginnen zu lassen“, erklärt Matthias Braun, Geschäftsführer der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH.

Alle Informationen zur Eishalle und den Schwimmbädern der Stadtwerke Neuss finden sich online unter www.stadtwerke-neuss.de/baeder-eishalle