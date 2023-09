19.09.2023 - Sammlung „Kunst aus Neuss“ – ein Querschnitt

Die Stadt Neuss präsentiert von Montag, 25. September, bis Donnerstag, 30. November 2023, im Rathaus Neuss, Markt 2, 41460 Neuss, einen Querschnitt aus ihrer umfangreichen Sammlung „Kunst aus Neuss“. Die Sammlung wurde 1949 begründet, sie dokumentiert seitdem das Neusser Kunstschaffen und umfasst inzwischen rund 1.300 Werke. Bis heute werden jährlich neue Werke für die Sammlung angekauft. Die Sammlung spiegelt neben dem Neusser Kunstschaffen auch künstlerische Tendenzen und gesellschaftliche Themen der jeweiligen Zeit wider.

Die Ausstellung, die am Montag, 25. September 2023, um 19 Uhr von Bürgermeister Reiner Breuer eröffnet wird, bildet mit 29 Werken von 26 Künstler*innen einen spannenden Querschnitt durch die Sammlung „Kunst aus Neuss“. Mit Heribert Münch, Peter Müller und Julius Brauckmann sind auch drei Kunstförderpreisträger der Stadt Neuss in der Ausstellung vertreten. Im Rahmen der Vernissage führt die Beigeordnete Ursula Platen in die Ausstellung ein, die sich über den Dezernent*innenflur, das Constantin-Coenen-Zimmer und das Bürgermeisterbüro erstreckt.

Die ausgestellten Werke können käuflich erworben werden. Mit dem Erlös wird der Ankauf neuer Werke von Neusser Künstler*innen für die Sammlung unterstützt.

Weitere Führungen durch die Ausstellung finden jeweils donnerstags um 18:30 Uhr statt zu folgenden Terminen: 5. und 26. Oktober 2023 sowie 16. und 30. November 2023. Die Führungen sind kostenlos, um eine Anmeldung per E-Mail an ausstellungen@stadt.neuss.de wird gebeten.

KUNST AUS NEUSS – EIN QUERSCHNITT

25. September bis 30. November 2023

Rathaus Neuss, Markt 2, 41460 Neuss

Vernissage:

Montag, 25. September 2023, 19 Uhr

Führungen durch die Ausstellung:

Donnerstag, 5. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Donnerstag, 26. Oktober 2023, 18:30 Uhr

Donnerstag, 16. November 2023, 18:30 Uhr

Donnerstag, 30. November 2023, 18:30 Uhr

Anmeldung zur kostenlosen Führung: ausstellungen@stadt.neuss.de

Alle ausgestellten Kunstwerke können käuflich erworben werden.

