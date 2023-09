19.09.2023 - Weiter mit Bildung

Am 26. September wird bundesweit der Deutsche Weiterbildungstag gefeiert. Die Aktion verweist in diesem Jahr auf die hohe Bedeutung des Lernens für eine erfolgreiche ökologische-ökonomische Transformation. Für die VHS Neuss ein Tag, an dem vor allem die Freude am Lernen im Fokus steht.

"Es gehe darum, etwas gerne zu tun", erläutert Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS Neuss. Denn nur aus einer positiven Lernerfahrung heraus wachse der Wunsch, mehr Neues zu entdecken. Und es sei zunächst nicht wichtig, in welchem Bereich der Mensch lerne. "Bei Englischkursen, Veranstaltungen zum Umgang mit dem Smartphone oder Wochenendseminaren zur Fotografie ließe sich", so Batzel "weiter, nicht nur Fachwissen, sondern auch das Lernen lernen". Ausgestattet mit dieser Kompetenz steige die Bereitschaft, sich weiter fortzubilden. Oder es wird der Wunsch geweckt, mehr über politische Zusammenhänge zu erfahren, wie in dem am 26. September 2023 angebotenen Vortrag über die zukünftige Rolle der NATO. Alles, so Batzel, seien nur Beispiele aus der Fülle an Angeboten, mit denen die VHS Neuss Lernen mit Freude vermitteln will.

Der bundesweite Aktionstag wird seit 2007 ausgerichtet. „Lösungen schaffen. Zukunft sichern. Weiterbildung für die ökologische-ökonomische Transformation“ ist das Motto in 2023. Der Tag steht unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Hubertus Heil und Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger. Alle Beteiligten wollen das Thema Weiterbildung in den Mittelpunkt der Gesellschaft heben. Vor allem in Bezug auf gegenwärtige Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel führe am lebenslangen Lernen nichts vorbei.

So vielfältig die Neusser Bürgerschaft ist, so vielfältig sind die Zielgruppen der Bildungsveranstaltungen in der VHS: so vermitteln die Integrations- und Orientierungskurse der Volkshochschule z. B. Migrant*innen und Geflüchteten in der angenehmen Lern-Atmosphäre im RomaNEum die nötigen Kenntnisse, um eine vollwertige Teilhabe an der Gesellschaft und dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Dies sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, so Marie Batzel.

Am Weiterbildungstag selbst lädt die VHS Neuss unter anderem dazu ein, einmal mit anderen Menschen zusammen „Gemeinsam ins Theater“ zu gehen oder mit umweltschonendem Verhalten beim Offenen Treff in Kooperation mit Transition Town Neuss „Einfach weniger Müll“ direkt vor der eigenen Haustür zu starten.

Über den Deutscher Weiterbildungstag

Der Deutscher Weiterbildungstag ist gemeinnütziger Verein und seit 2007 bundesweiter Aktionstag für Bildung und Weiterbildung in Deutschland. Der Verein ist Bindeglied in der sehr heterogenen Verbände- und Trägerlandschaft der beruflichen, politischen, kulturellen und allgemeinen Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung. Er trägt dazu bei, den Stellenwert von Bildung und Weiterbildung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen. Der seit 2007 alle zwei Jahre stattfindende Aktionstag ist eine viel beachtete Kampagne sowie politisch-fachliche Plattform. Die Aktionstage greifen gesellschaftspolitische Herausforderungen auf und stellen Lösungsbeiträge durch Bildung und Weiterbildung in den Mittelpunkt. Vielfältige Veranstaltungs- und Beteiligungsformate stärken die Netzwerkarbeit. Weitere Informationen sind unter www.deutscher-weiterbildungstag.de abrufbar.