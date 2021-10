19.10.2021 - Alte Meister im Feld-Haus

Kuratorin Romina Friedemann wirft in ihrer Führung am Sonntag, 24. Oktober 2021, um 11.30 Uhr einen besonderen Blick in die aktuelle Sonderausstellung „Raffael & Co. Populäre Druckgrafik nach alten Meistern aus der Sammlung Feld-Haus“.

Wer kennt Sie nicht, die populären Bildmotive wie Leonardos Abendmahl oder Raffaels Engelchen? Die massenhafte Produktion von Wandbildern wurde erst durch die Verbesserung der Drucktechniken im 19. Jahrhunderts möglich. Dabei erfreuten sich insbesondere Druckgrafiken, die die Gemälde alter Meister reproduzierten, besonderer Beliebtheit. Das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik präsentiert in der aktuellen Ausstellung prominente Bildmotive aus der eigenen Sammlung.

Die 60-minütige Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Aktuelle Informationen über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln finden die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.



