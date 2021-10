19.10.2021 - Neugriechisch lernen mit der VHS

Die Volkshochschule Neuss bietet ab Freitag, 29. Oktober 2021, einen Online-Kurs für Neugriechisch für Anfänger mit Kursleiterin Georgia Triantafillydou an. Der Unterricht findet an zwölf Terminen jeweils freitags von 18 bis 19.30 Uhr statt und kostet 114,96 Euro. Eine Anmeldung ist über die Homepage der VHS unter www.vhs-neuss.de oder per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de möglich. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131/904151 erhältlich.



(Stand: 19.10.2021, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Online-live-Neugriechisch-Anfaengerkurs-bis-A1-abends/U208111#inhalt