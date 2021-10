19.10.2021 - Online-Umfrage des Jugendamtes

Mit einer Online-Umfrage möchte das Jugendamt der Stadt Neuss die Interessen von Kindern und Jugendlichen ab der 5. Klasse in Erfahrung bringen. Ziel ist es, neue Ideen und Möglichkeiten zur Beteiligung von jungen Menschen in der Stadt Neuss zu entwickeln und diese gemeinsam zu gestalten und umzusetzen. Die Teilnahme an der Befragung ist ab sofort noch bis Freitag, 29. Oktober 2021, möglich. Interessierte können unter www.neusswasgeht.de/jugendbefragung abstimmen und mitteilen, welche gesellschaftlichen Themen ihnen besonders wichtig sind.

Bei der Entwicklung eines Methodenkonzeptes sollen die Kinder und Jugendlichen mitwirken. Dafür hat der Jugendhilfeausschuss mit dem Projekt „Jugendpartizipation Neusser Modell“ das Jugendamt der Stadt Neuss beauftragt. Mit der Umfrage sollen nicht nur die Interessen- und Themengebiete der Kinder und Jugendlichen abgefragt, sondern auch die gewünschte Form der Teilnahme (Veranstaltungen, langfristige Projekte, Gremienarbeit, o.ä.) herausgefunden werden. In einem zweiten Schritt plant das Jugendamt mit dezentralen Konzepten, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Methoden der Partizipation in Projekten auszuprobieren. Die Workshops sollen voraussichtlich Anfang 2022 stattfinden.

Aus den Ergebnissen der Jugendbefragung und der Workshops soll abschließend das Gesamtkonzept „Jugendpartizipation Neusser Modell“ entwickelt werden. Der Jugendhilfeausschuss wird in seiner nächsten Sitzung am 16. November 2021 darüber beraten.

Das Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist seit vielen Jahren ein großes Thema in der Neusser Jugendpolitik. Die jährlichen Kinderversammlungen mit dem Bürgermeister in den unterschiedlichen Stadtteilen finden bereits seit zwei Jahrzenten statt. Für ältere Kinder und Jugendliche soll nun ein ähnliches passendes Instrument der Beteiligung geschaffen werden.



