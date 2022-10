19.10.2022 - Bau des Regenwasserklärbeckens auf dem Glehner Weg beginnt

Die InfraStruktur Neuss AöR beginnt voraussichtlich und unter Berücksichtigung der Witterung am Mittwoch, den 2. November 2022, mit dem Neubau einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage, eines so genannten Regenklärbeckens, im Einzugsgebiet der Einleitstelle „Glehner Weg“. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Einzugsgebiet ist das Niederschlagswasser gemäß den Vorgaben „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren“ einer Niederschlagswasserbehandlung zu unterziehen.

Der Bau erfolgt gemäß den Vorgaben aus dem Erlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus dem Jahre 2004. Der Bau des Regenklärbeckens ist nach aktueller Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zur Einhaltung des Umweltschutzes dringend notwendig und ist Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der InfraStruktur Neuss.

Während der Baumaßnahme kann von der Rheydter Straße nicht in den Glehner Weg und in die Jahnstraße eingefahren werden. Beide Straßen werden im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Klara-Fey-Straße und im Glehner Weg zwischen dem Kreuzungsbereich Rheydter Straße und Klara-Fey-Straße wird aufgehoben. Die Anliegenden können aus Richtung Klara-Fey-Straße bis zur Baustelle einfahren. Der Verkehr auf der Rheydter Straße wird mit einen Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren. Die Baumaßnahme soll bis voraussichtlich Anfang Juni 2023 abgeschlossen sein.

Niederschlagswasser-Behandlungsanlagen in Neuss

Im Stadtgebiet gibt es bereits eine Vielzahl solcher Niederschlagswasser-Behandlungsanlagen, die oft nicht wahrgenommen werden, da diese sehr oft im Erdreich verbaut sind. Beispiele hierfür die Regenklärbecken Eintrachtstraße und Nierenhofstraße. Dort wird das Niederschlagswasser aus den Stadtteilen Neusser-Furth bzw. Reuschenberg behandelt. Gebaut als unterirdische Betonbecken mit Volumina von 290 m³ und 356 m³ sind diese im Stadtbild nicht zu erkennen. Die Reinigung wird hier gewährleistet, indem der bei einsetzendem Regen erste ankommende Spülstoß über eine Pumpe dem Schmutzwasserkanal zugeführt, weiter zur Kläranlage transportiert und dort behandelt wird. Dieser erste Spülstoß ist vor allem durch sedimentierbare Grobstoffe, Schwimmstoffe und Reifenabrieb verunreinigt. Das darüber hinaus anfallende Niederschlagswasser kann dem Gewässer schadlos zugeführt werden.

Weitere Planung von Regenklärbecken in Neuss

Für die kommenden Jahre sind noch weitere Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser geplant. In der Neusser Innenstadt in der Erftstraße wird künftig ebenso wie jetzt am Glehner Weg ein Betonbecken unterirdisch entstehen. Als Besonderheit und in Neuss einmalig ist in Rosellen der Bau eines Retentionsbodenfilterbeckens geplant. Hier soll das Niederschlagswasser über eine mit Schilf bewachsene Fläche von ca. 1.700m² auf natürliche Weise gereinigt werden. Bei all diesen Projekten sind strenge Vorgaben zum Umweltschutz vorgegeben und entsprechende Ökobilanzen einzuhalten.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Glehner Weg finden sich online www.baustellenradarneuss.de .