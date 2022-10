19.10.2022 - Neusser Delegation zu Besuch bei Landesgartenschau Höxter 2023

Am Donnerstag, 13. Oktober 2022 reiste eine Neusser LaGa-Delegation unter Führung von Bürgermeister Reiner Breuer zu den Ausrichtern der Landesgartenschau 2023 nach Höxter. Im Fokus des Besuchs stand neben der Geländebesichtigung insbesondere der Austausch mit Vertreter*innen des örtlichen Unterstützervereins und der Verwaltung.

Nach einem herzlichen Empfang gaben Bürgermeister Daniel Hartmann, Stadt Höxter, und Thomas Schöning, Vorsitzender des Fördervereins Landesgartenschau Höxter e.V., der Delegation einen tiefen Einblick in den aktuellen Planungs- und Realisierungsprozess. Dabei stellten Bau-Dezernentin Claudia Koch und Jan Sommer, Geschäftsführer Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH, den Kerngedanken heraus: „Die Landesgartenschau als Impulsgeber für eine nachhaltige Stadtentwicklung“. Eine Zielsetzung, die auch im Zentrum der LaGa 2026 in Neuss steht, wie Bürgermeister Breuer feststellte. Die anschließende gemeinsame Begehung des Areals entlang des Weserufers verdeutlichte die Bedeutung der Landesgartenschau für die Stadt und ihre Bürger*innen. „Man spürt die positive Aufbruchsstimmung in der ganzen Stadt. Die Vorfreude aller Beteiligten ist ansteckend“, so Sandra Maria Breuer vom Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss e.V.“,

Das Gelände der LaGa 2023 in Höxter erstreckt sich von der historischen Altstadt bis zum Weltkulturerbe Kloster Corvey und erschließt dabei auf vielfältige Weise den Zugang zur Weser. Die Landesgartenschau 2023 in Höxter findet vom 20.04.2023 bis zum 15.10.2023 statt.

Landesgartenschau 2026 in Neuss

Die Stadt Neuss ist Ausrichter der Landesgartenschau 2026 unter dem Motto „Gemeinsam an den Rhein!“. Gegenwärtig läuft der Ideen- und Realisierungswettbewerb, bei dem Landschaftsarchitekten europaweit aufgerufen sind, individuelle Entwürfe einzureichen. Herzstück des Wettbewerbs ist das rund 30 Hektar umfassende ehemalige Rennbahngelände. Dieses wird nun zu einem Bürgerpark für alle Neusserinnen und Neusser ausgebaut. Darüber hinaus erfolgt eine Verknüpfung und Aufwertung mehrerer Grünflächen von der Innenstadt aus an den Rhein. Dazu wird das Rheinvorland durch Grünflächenverbindungen mit dem neuen Bürgerpark zu einem stimmigen Ganzen zusammengeführt.

Fotomaterial finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bürgermeister Stadt Höxter, Daniel Hartmann, Baudezernentin Stadt Höxter, Claudia Koch, Vorsitzender des Fördervereins Landesgartenschau Höxter e.V, Thomas Schöning, Bürgermeister Reiner Breuer, Beigeordneter für Planung, Bau und Verkehr, Christoph Hölters mit Vertreter*innen der Stadt Neuss und der Unterstützervereine der Städte Höxter und Neuss.)