19.10.2022 - Prinzenpaar-Empfang im Neusser Rathaus

Vor dem Start der neuen Karnevalssession mit dem Hoppeditz-Erwachen am 11. November besuchte das amtierende Neusser Prinzenpaar das Rathaus. Bürgermeister Breuer empfing Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. Könnecke sowie den Präsidenten des Karnevalsausschusses, Andreas Picker, Vize-Präsidentin Sabine Roeb und die Vorsitzenden der Neusser Karnevalsgesellschaften.

Bürgermeister Breuer zeigte sich optimistisch, dass diese Session endlich wieder richtig „jeck“ wird. Als Glücksbringer brachte er seinen Karnevalsorden mit in das Rathausfoyer: „Damit wir nicht in einer Zeitschleife festsitzen, wie in dem Film ´Und täglich grüßt das Murmeltier´“.

Erstmals in der Geschichte des Neusser Karnevals konnten die Neusser*innen selbst über das Motto abstimmen. Dieses lautet „Jecke Tönchen, Jecke Lieder, Nüsser fiere endlich wieder!“ Außerdem wartet diese Session mit einer weiteren gerade historischen Neuerung auf: Sabine Roeb ist die erste Vizepräsidentin des Karnevalsauschusses.

Einen Vorgeschmack auf die 5. Jahreszeit gaben die Tänzerinnen der NKG Heimatfreunde, der NKG Blaue Funken und der der Stadt- und Prinzengarde. Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. gaben im Rathaus ihr Gelöbnis ab. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen repräsentiert das Prinzenpaar auch in diesem Jahr den Neusser Karneval.

(Stand 19.10.2022)

Bilder für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (v.l. Präsident Andreas Picker, Bürgermeister Reiner Breuer, Prinz Mark I. Könnecke, Novesia Nicole I. Könnecke, Vizepräsidentin Sabine Roeb)