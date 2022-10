19.10.2022 - Wasserstoff-Potentialanalyse in Gewerbegebieten

Die Stadt Neuss will den Kick-Start der Wasserstoff-Wirtschaft in Neuss! Der Energieträger Wasserstoff bietet als Baustein in einem zukünftigen Energiesystem die Chance zur Dekarbonisierung und zum Erhalt der regionalen Wertschöpfung. Um diese Chancen in der Region Neuss zu nutzen, erhebt die Stadt Neuss in Kooperation mit den Stadtwerken Neuss und den Neuss-Düsseldorfer Häfen in einer Studie das Potenzial für die (Weiter-) Entwicklung von Wasserstoffinfrastrukturen für Neusser Gewerbegebiete inklusiver des Neusser Hafens.

Ziel der Studie ist es, anhand der Gegebenheiten und Unternehmens-Struktur ganzheitliche Wasserstoff-Konzepte für ausgewählte Gewerbegebiete zu entwickeln. Die Partizipation der Unternehmen bietet die Möglichkeit, ihr Gewerbegebiet in den Fokus der Studie zu rücken und im Verlaufe der Erstellung, technologische und wirtschaftliche Ableitungen für ihre eigenen Wasserstoff-Projekte zu ziehen.



Zu der Online-Umfrage gelangen Sie über den Link https://neuss.de/wasserstoffumfrage oder über einen Scan des QR-Codes in unserem Bildarchiv.

Um Teil der Studie zu werden, müssen die Unternehmen die Online-Umfrage des von der Stadt Neuss beauftragten Büros, BBH Consulting AG, bis zum 28. Oktober 2022 ausfüllen. Auch die Interessen der Unternehmen, die außerhalb von Gewerbegebieten ansässig sind, können im späteren Verfahren auf der Grundlage und den Ergebnissen der Potentialanalyse bewertet werden.

Für Rückfragen zur Studie und dem Vorgehen steht das Amt für Wirtschaftsförderung zur Verfügung unter Wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de oder 02131- 90 3101.