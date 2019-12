19.12.2019 - „50Plus“ bekommt 2020 einen neuen Namen

... wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt, allerdings unter neuem Namen. Ab Januar 2020 werden unter dem Titel „Aktiv und kreativ in der Stadtbibliothek" verschiedene Formate im Rahmen der Reihe angeboten. Das Thema „Spielen“ wird das Angebot am Vormittag mit klassischen Brett- und Kartenspielen ebenso wie Virtual-Reality-Spiele erweitern. Neben der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde wird es auch eine Informationsveranstaltung zur digitalen Bibliothek „Onleihe“ und zum DAISY-Player geben. Die Lesungen am Nachmittag bei Kaffee und Tee starten ab Januar um 16 Uhr. Das neue Programm ist ab sofort in der Stadtbibliothek Neuss und online unter www.stadtbibliothek-neuss.de erhältlich.