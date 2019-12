19.12.2019 - Doppelpack: Familientag im Clemens Sels Museum

... wieder Familientag im Clemens-Sels-Museum. Mit einem Doppelpack startet das Museum um 11 Uhr in das neue Jahr mit einer Führung für Erwachsene und zeitgleich einem Kinderworkshop.

Durch die aktuelle Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst“ führt Kunstvermittlerin Celina-Maria Schmidt. In der Ausstellung treten 40 Bilderpaare, bestehend aus je einem Objekt des Clemens Sels Museums Neuss und einem Werk der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz miteinander in den Dialog. In ihrer Gegenüberstellung eröffnen die Bilderpaare eine große Themenvielfalt: Seefahrt, Japan, Schlaf und Traum sowie zahlreiche weitere Themen lassen die Besucherinnen und Besuchern ihren ganz individuellen Zugang zu den Werken zu finden. Die 45minütige Führung kostet drei Euro, der Eintritt ist – wie an jedem ersten Sonntag im Monat – frei.

Zeitgleich streift Kunstvermittlerin Sandra Schillings mit Kindern ab sechs Jahren durch die Ausstellung, in der sich jeweils zwei Gemälde begegnen, indem sie direkt nebeneinander an der Wand hängen. Ihr Lieblingsbildpaar fassen die Kinder in einer Collage zusammen. Für den 90minütigen Workshop entsteht pro Kind eine Teilnahmegebühr von vier Euro plus zwei Euro Materialkosten. Auch hier ist der Eintritt frei - um eine Anmeldung wird gebeten.

Anmeldungen können dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 erfolgen, unter der Rufnummer gibt es auch weitere Informationen.