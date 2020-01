20.01.2020 - Der „Handelskrieg“ zwischen China und den USA

Wenn die größte und die zweitgrößte Volkswirtschaft streiten, kann das dramatische Konsequenzen haben. Der Konflikt zwischen den USA und China könnte besonders die Exportnationen betreffen. Worum es in dem Streit geht und wie deutsche Firmen davon betroffen sind, wird Handelsblatt-Journalist Stephan Scheuer in seinem Vortrag am Donnerstag, 30. Januar 2020, um 19 Uhr in der Volkshochschule im Romaneum beleuchten. Der Eintritt ist frei.