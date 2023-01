20.01.2023 Französischkurse an der VHS bekommen Verstärkung

Das Team der Französisch-Lehrkräfte an der VHS wird ab diesem Semester um Frau Friederike Kenneke erweitert. Sie freut sich bereits auf ihre neuen Kurse und steckt mitten in den Vorbereitungen für einen abwechslungsreichen, fröhlichen und interessanten Unterricht. „60 Jahre Deutsch-Französische Freundschaft“ sind ein schöner Anlass, Sprache, Land und Leute kennenzulernen.

Mit dem neuen Semester ab dem 6. Februar starten an der VHS wieder viele neue Französischkurse – vor Ort, online, für Anfänger und Fortgeschrittene, morgens, nachmittags, abends und am Wochenende. Um den richtigen Kurs zu finden, berät die VHS Teilnehmende telefonisch (02131 90-4151), per Mail (vhs@stadt.neuss.de) oder vor Ort im RomaNEum (Brückstraße 1). Anmeldung und Information: www.vhs-neuss.de.