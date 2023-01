20.01.2023 - Freier Eintritt im Südbad am 21. Januar

Mit monatlichen Aktionen feiern die Stadtwerke Neuss in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Den Auftakt macht morgen (Samstag, 21. Januar) ein freier Eintritt ins Südbad in Reuschenberg. Nutznießer der Aktion können alle Stadtwerke-Strom-, Gas- oder Fernwärmekunden sowie die Abo-Kunden Nahverkehr sein. „Schließlich soll es sich auch im Geburtstagsjahr lohnen, Kunde bzw. Kundin der Stadtwerke Neuss zu sein,“ betont Stadtwerke-Projektleiterin Sabine Zellnig.

Als Nachweis für den freien Eintritt ins Südbad ist bei den Energiekunden die letzte Kundenabrechnung oder die Chipkarte mit dem AboTicket an der Kasse vorzuzeigen. Die Jahresabrechnung kann dabei selbstverständlich auch in digitaler Form mitgebracht werden. Das Südbad ist am Aktionstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. „Ein Eintritt ist über den Tag verteilt zu jeder Zeit möglich, sofern die Bad-Kapazität nicht erschöpft ist“, erläutert Jens Arsov aus der Betriebsleitung Stadtwerke-Bäder.

Das Südbad ist mit hunderttausenden Besuchern jährlich das größte und gerade bei Familien äußerst beliebte Schwimmbad der Stadtwerke Neuss. Den Gästen stehen das jeweils 26 Grad warme Sportbecken und das Springerbecken ebenso zur Verfügung wie die weiteren auf sogar 30 Grad Wassertemperatur erwärmten Becken. Das ist zum einen das Freizeitbecken mit der Schleuse in den Außenbereich, das Lehrschwimmbecken sowie das Planschbecken für die ganz Kleinen. Auch die 65-Meter-lange Rutsche mit Zeitmessung wird geöffnet sein. Für das leibliche Wohl wird den Tag über im Südbad-Bistro gesorgt.

Alle Infos auch unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum