20.01.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Februar

Im Februar sind folgende Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geplant:

02. Februar 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Mit dem Bilderbuchkino „Lesebär“ lädt die Stadtbibliothek Kinder zwischen drei und sechs Jahren und ihre Familien ein, am Donnerstag, 2. Februar, mit den beiden kleinen Mäusen Manuel und Didi spannende Abenteuer zu erleben. Vorgelesen wird mit der App „tigerbooks“, bei der die Bilder mithilfe von Animationen zum Leben erweckt werden. Es wird gemeinsam gerätselt und fantasiert, was als nächstes passieren könnte. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie hier.

02. Februar 2023: Aktiv & Kreativ: „Wir sehen uns zu Hause“

In der Veranstaltungsreihe „Aktiv & kreativ“ erwartet die Stadtbibliothek am Donnerstag, 2. Februar, die Kaarster Autorin Christiane Wünsche. Um 18:30 Uhr wird sie aus ihrem aktuellen Roman „Wir sehen uns zu Hause“ lesen und ihre Gästen mit auf eine Reise mit dem Wohnmobil nehmen. In der Geschichte lässt Anne sich beurlauben, um sich mit ihrem Ehemann zu Beginn seines Ruhestandes einen Traum zu erfüllen und auf eine neunmonatige Reise mit dem Wohnmobil nach Skandinavien zu gehen. Doch die Sehnsucht nach gemeinsamer Reisezeit ist vorbei bevor sie überhaupt begonnen hat, denn beim Packen verstirbt Peter an einem Herzinfarkt. Kurz darauf macht Anne sich allein auf den Weg, um ihm in der Erinnerung an die gemeinsam besuchten Orte nah zu sein. Für Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis ist der Eintritt frei, Gäste zahlen an der Abendkasse 6 Euro. Es wird um vorherige Anmeldung über die Website.

03. Februar 2023: Gaming Club im Makerspace

Am Freitag, 3. Februar, öffnet der “Gaming Club“ in der Stadtbibliothek um 16 Uhr. Bis 18 Uhr können Jugendliche ab 12 Jahren an den Konsolen Computerspiele ausprobieren und allein oder im Team miteinander spielen oder sich über aktuelle Games und Events austauschen. Der „Gaming-Club“ findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden e. V.“ statt. Für die Ausleihe der Spiele und Konsolen ist ein Bibliotheksausweis erforderlich. Dieser ist für Jugendliche bis 21 Jahre kostenfrei. Eine Voranmeldung ist erwünscht. Nähere Informationen auf der Website.

10. Februar 2023: Lesen mit Hund

Besondere Gäste werden am Freitag, 10. Februar, in der Stadtbibliothek erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Um 16 Uhr startet die Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“, in der die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ sich gern von Kindern vorlesen lassen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

11. Februar 2023: „Von der Idee zum Buch“ – Bilderbuchwerkstatt mit Simone Bernert

Zu der Bilderbuchwerkstatt „Von der Idee zum Buch“ sind Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren am Samstag, 11. Februar, eingeladen. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr können sie in der Stadtbibliothek in die Rolle einer Autorin oder eines Autors schlüpfen. Mit der Lese- und Literaturpädagogin Simone Bernert erfinden sie gemeinsam eine Geschichte und gestalten dazu die Bilder. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt jedoch eigenständiges Lesen und Schreiben sowie eine vorherige Anmeldung über die Website voraus.

11. Februar 2023: Familienzeit: Pirat*innen ahoi!

In der Familienzeit am Samstag, 11. Feburar, stechen Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren mit ihren Familien auf hohe See und tauchen mit Geschichten sowie Spiel- und Bastelaktionen in die Welt der Seeleute und Pirat*innen ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 11 Uhr. Teilnehmer*innen sind eingeladen, in passenden Kostümen zu kommen. Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung über das Formular auf der Website erforderlich.

13. Februar 2023: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 13. Februar, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr und ist für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

15. Februar 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 15. Februar, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter fachlicher Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und darüber mit anderen Teilnehmer*innen zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, sie ist kostenfrei. Nähere Informationen über die Website

21. Februar 2023: Coding für Kids: Prinz Ozo im Hexenwald

Kleine Tüftler*innen können am Dienstag, 21. Februar, ab 15 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek spannende Abenteuer mit Prinz Ozo im Hexenwald erleben und neue Welten erforschen. Dabei können sie den Ozobot-Lernroboter kennenlernen, der mit Farbcodes und dem Ozobot-Puzzle programmiert wird. Diese Veranstaltung ist ein Beitrag zum weltweiten „Erzähl-mir-ein-Märchen“-Tag und zur Ausstellung des Clemens Sels Museums Neuss „Es war einmal...“. Die kostenfreie Teilnahme ist ohne Vorkenntnisse möglich, setzt keinen Bibliotheksausweis, jedoch eine vorherige Anmeldung voraus.

22. Februar 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 22. Februar, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Bibliothekskund*innen zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten, Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis sowie eine vorherige Anmeldung voraus.

23. Februar 2023: Aktiv & Kreativ: „Die Regentrude“ von Theodor Storm

Der Künstler Stephan Schäfer entführt die Zuhörer*innen am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek in ein Märchen, das vor langer, langer Zeit spielt und doch heute noch aktuell ist. In seinem bereits 1863 geschriebenen Märchen erzählt Theodor Strom von einem verheerenden Klimawandel. Durch kurzsichtiges Profitdenken ist die Balance zwischen Mensch und Natur aus dem Gleichgewicht geraten. Storm stellt dem aufgeklärten Glauben an Vernunft und Wissenschaft die Rückbesinnung auf eine beseelte Natur entgegen. In einem der schönsten Kunstmärchen der deutschen Literatur verwandelt der mit der Natur verbundene Mensch die apokalyptische Landschaft wieder in ein fruchtbares Paradies. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Für Bibliothekskund*innen mit Bibliotheksausweis ist der Eintritt frei, Gäste zahlen 6 Euro: Um Anmeldung über die Website wird gebeten.

26. Februar 2023: „Schneeweißchen und Rosenrot“ – Märchenlesung im Feld-Haus

In Kooperation mit dem Clemens Sels Museum Neuss bietet die Stadtbibliothek am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr im Feld-Haus die Märchenlesung „Schneeweißchen und Rosenrot“ an. Kinder ab drei Jahren und ihre Familien können das Märchen auf großen Bildtafeln verfolgen und dabei gemeinsam rätseln und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht.

27. Februar 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 27. Februar, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

28. Februar 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für Besucher*innen mit einem gültigen Bibliotheksausweis, die ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 28. Februar, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

28. Februar 2023: iPhone und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 28. Februar, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

28. Februar 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 28. Februar, um 15:30 Uhr den Führerschein für den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Ausstellungen

In der Ausstellung „Die Kunst der Sehnsucht zu folgen“ werden bis zum 17. Februar im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Medien ausgestellt, in denen das Thema „Sehnsucht“ aufgegriffen wird. So können auch diejenigen, die ihren Sehnsüchten nicht folgen können, ihre Sehnsüchte mit einer guten Lektüre lesend stillen.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher von drei Autoren ausgestellt, die im Februar einen besonderen Geburtstag feiern: Am 3. Februar ist der 75. Geburtstag des schwedischen Krimiautors Henning Mankell, am 10. Februar wäre Bertolt Brecht 125 Jahre alt geworden und Ende Februar feiert der Schweizer Autor Martin Suter seinen 75. Geburtstag.

Bilder für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

Foto 1: Autorin Christiane Wünsche liest in der Stadtbibliothek aus "Wir sehen uns zu Hause" (© Christiane Wünsche)

Foto 2: Mit dem Ozobot erleben Kinder spannende Abenteuer im Hexenwald (© Stadtbibliothek Neuss)