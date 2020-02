20.02.2020 - Revolution in Neuss – Rathaus gestürmt!

Trotz tapferen Widerstands musste sich Bürgermeister Reiner Breuer den Möhnen geschlagen geben und wurde in Ketten gelegt. Unter dem Jubel der bunt kostümierten Jeckenschar wurde Breuer auf den Markt gezerrt, wo ihm der Schlüssel zum Rathaus entrissen wurde. Bis Aschermittwoch regieren die Narren in Neuss, vertreten durch die Novesia und ihre Prinzen Bernd I. Heck. Mit einem Fassanstich wurde der Straßenkarneval in Neuss eröffnet.

Auf dem Markt vor dem Rathaus ist eine Karnevalskirmes aufgebaut und auf der Open-Air-Bühne gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Dort präsentieren sich bis in den Nachmittag Kinder- und Jugendtanzgarden sowie heimische Karnevalsbands mit Stimmungsliedern. Anschließend wird weiter in den Sälen und Kneipen der Stadt gefeiert.